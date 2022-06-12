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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 434 человека.
Здоровье
12 июня 2022 г. 16:51
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 434 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 205, второй дозой - 150 человек.

Тремя и более дозами вакцинировано 965 человек, бустерную дозу получили 114.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 744 943, из них первую дозу вакцины получили 5 350 968, две дозы - 4 851 055, бустерную дозу - 3 295 425 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 495 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan updates vaccination statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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