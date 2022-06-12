Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 434 человека.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 205, второй дозой - 150 человек.
Тремя и более дозами вакцинировано 965 человек, бустерную дозу получили 114.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 744 943, из них первую дозу вакцины получили 5 350 968, две дозы - 4 851 055, бустерную дозу - 3 295 425 человек.
Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 495 человек.