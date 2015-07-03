Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано число умерших от туберкулеза в Азербайджане в прошлом году. Как сообщили в Государственном комитете статистики в ответ на запрос Report, в 2014 году от этого заболевания умерли 372 человека.

Согласно информации комитета, это соответствует 4 случаям заражения туберкулезом на каждые 100 000 населения.

По сравнению со статистикой прежних лет, наблюдается уменьшение числа случаев смерти от этого заболевания. Так, в 2013 году от туберкулеза умерли 378 человек, в 2012 году - 373 человека, в 2011 году - 577 человек, а в 2010 году - 709 человек.