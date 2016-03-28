Обнародовано число обратившихся в скорую медицинскую помощь в праздничные дни

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В праздничные дни (20-25 марта) в скорую медицинскую помощь поступило около 2 200 вызовов.

Об этом Report сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев.

По его словам, все вызовы за этот период были выполнены: "В праздничные дни (19-27 марта) поликлиники и медицинские центры не работали, поэтому не принимали больных. В связи с этим бригады врачей были в полной готовности и выполнили свою работу на необходимом уровне. Таким образом, за этот период никаких проблем не было".

Главврач станции отметил, что среди вызовов преимущество составляли сезонные обращения: "Особых обращений не было. Например, вызовы в связи с ожогами от костра и отравлениями не поступали. Обращения в основном были связаны с легкой простудой, респираторными заболеваниями, давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями".