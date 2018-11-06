Обнародовано число больных туберкулезом в Азербайджане

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "За первое полугодие этого года число больных первичным туберкулезом в Азербайджане составило 1886 человек, из которых у 1016 выявлены первичные заболевания, подтвержденные бактериологически, у 437 - первичные заболевания, подтвержденные клинически, у 433 - первичные заболевания с внелегочными формами.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения Хагигат Гадирова во время выступления на научно-практической конференции на тему "Современный подход к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза".

По ее словам, за это время выявлен 251 больной очаговым туберкулезом, 1145 больных инфильтративным туберкулезом, 74 - с запущенными формами туберкулеза.

Х.Гадирова напомнила, что в прошлом году показатель заражения туберкулезом составлял 39.8 человек на каждые 100 000 населения.