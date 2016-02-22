Обнародованы названия болезней в Азербайджане, чаще всего приведших к летальным исходам в прошлом году

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика заболеваний в Азербайджане, чаще всего приведших к летальному исходу в прошлом году.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, 60,2% из 54,7 тыс. заболеваний, зарегистрированных в прошлом году по стране, составили заболевания сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, в 13,3% случаев причиной смерти стали новообразования, 5,2% - заболевания пищеварительной системы, 4,6% - травмы, отравления и другие причины воздействия внешних факторов, 3,2% - заболевания дыхательной системы, 1% - инфекционные и паразитарные заболевания, 12,5% - другие причины.

Напомним, что по сравнению с 2014 годом в прошлом году смертность на каждые 1000 человек снизилась с 5,9 до 5,7.