Обнародована статистика обращений в скорую неотложную помощь в праздничные дни

Баку. 23 марта. REPORT.AZ / В праздничные дни отмечался рост числа обращений в скорую неотложную помощь на 15%. Об этом сообщил Report главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) Мюрсал Гамидов.

По его словам, вызовы были связаны, в основном, с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Главврач также отметил, что причиной роста числа обращений в праздничные дни является система дежурства амбулаторных поликлиник и государственных больниц в эти дни.