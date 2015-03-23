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    Обнародована статистика обращений в скорую неотложную помощь в праздничные дни

    Вызовы были связаны, в основном, с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ / В праздничные дни отмечался рост числа обращений в скорую неотложную помощь на 15%. Об этом сообщил Report главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) Мюрсал Гамидов.

    По его словам, вызовы были связаны, в основном, с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

    Главврач также отметил, что причиной роста числа обращений в праздничные дни является система дежурства амбулаторных поликлиник и государственных больниц в эти дни.

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