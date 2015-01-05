​Обнародована статистика больных, обратившихся в праздничные дни в Клинический медицинский центр

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика обращений больных в праздничные дни (31 декабря-4 января) в Клинический медицинский центр. Как заявил главный врач центра Султан Алиев агентству Report, за 5 дней в больницу поступили 185 больных. По его словам, в отделение хирургии поступило 66 больных, 39 из них поступили с различными травмами: "К их числу относятся больные, пострадавшие в результате ДТП, лица с различными травмами, в том числе с приступом аппендицита. 22 человека поступили в отделение терапии. Сюда прежде всего относятся больные с нарушениями артериального давления, с сердечными заболеваниями и др".

Главврач также отметил, что несмотря на то, что в токсикологическое отделение поступило 48 обращений, лишь 18 из них были приняты: "Среди принятых больных большинство составляли лица, отравившиеся угарным газом, алкоголем и лекарственными препаратами. В инфекционное отделение приняты 39 больных с пищевыми отравлениями, ветрянкой, краснухой и корью. А в родильное отделение поступили 40 рожениц, из которых 30 уже родили".