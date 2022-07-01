Обнародована последняя ситуация с пандемией коронавируса в Азербайджане

"В связи с летним сезоном люди все чаще посещают массовые мероприятия. По этой причине наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом".

"В связи с летним сезоном люди все чаще посещают массовые мероприятия. По этой причине наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, в целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная: "Осложнений практически нет. Мало госпитализированных. Мы считаем, что эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Естественно, если произойдет какой-либо скачок, будут предприняты соответствующие шаги".