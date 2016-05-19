Обнародована дата применения обязательного медстрахования в Азербайджане

"В конце мая-начале июня первичная модель проекта будет представлена руководству страны"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Проведены обсуждения с соответствующими государственными структурами в связи с применением обязательного медицинского страхования, работа над этим подходит к концу. В конце мая-начале июня первичная модель проекта будет представлена руководству страны. После утверждения модели мы узнаем об очередных действиях".

Как сообщает Report, об этом на тренингах на тему "Повышение знаний представителей прессы по применению обязательного медицинского страхования", проводимых для журналистов, заявил директор агентства обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Заур Алиев.

Он отметил, что в 2017 году планируется осуществление пилотного проекта обязательного медстрахования: "Скоро станут известны названия выбранных районов и ход работ. Пилотный проект продлится 6-9 месяцев после полного его начала. После изучения результатов будут выявлены ошибки. После этого начнется выполнение этой работы по всей стране. Скорее всего, с 2018 года начнется расширенное страхование населения Азербайджана. Наша модель, в первую очередь, должна служить интересам граждан: "Задержки имеют субъективные и объективные причины. Однако лучше смотреть в будущее".