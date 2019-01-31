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    Обнародован новый состав Общественного совета при минздраве - СПИСОК

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты выборов на членство в Общественном совете при министерстве здравоохранения. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, членами Общественного совета избраны следующие лица: 

    1. Агаев Горхмаз Сираджеддин оглу - Общественное объединение "Помощь юридическому просвещению медицинских работников" 

    2. Эйвазов Тариэль Али оглу - Общественное объединение "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны" 

    3. Набиева Зиба Васиф гызы - Общественное объединение "Женская инициатива в направлении развития"

    4. Салаев Рустам Али оглу - Общественное объединение "Психосоциальная помощь" 

    5. Султанова Егяна Теймур гызы - Общественное объединение "Азербайджанская лига диабета".

    Отметим, что Общественный совет приступит к деятельности в течение 20 дней, проведя первое заседание.

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