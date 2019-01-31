Обнародован новый состав Общественного совета при минздраве - СПИСОК

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты выборов на членство в Общественном совете при министерстве здравоохранения.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, членами Общественного совета избраны следующие лица:
1. Агаев Горхмаз Сираджеддин оглу - Общественное объединение "Помощь юридическому просвещению медицинских работников"
2. Эйвазов Тариэль Али оглу - Общественное объединение "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны"
3. Набиева Зиба Васиф гызы - Общественное объединение "Женская инициатива в направлении развития"
4. Салаев Рустам Али оглу - Общественное объединение "Психосоциальная помощь"
5. Султанова Егяна Теймур гызы - Общественное объединение "Азербайджанская лига диабета".
Отметим, что Общественный совет приступит к деятельности в течение 20 дней, проведя первое заседание.
Samirə AbdullayevaАвтор новости