Обнародован новый состав Общественного совета при минздраве - СПИСОК

31 января, 2019 18:43

https://report.az/storage/news/c43a4b17e763137b6dca9757de1fb5cd/7f49350c-420e-485b-ab62-562e6fd559d7_292.jpg Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты выборов на членство в Общественном совете при министерстве здравоохранения. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, членами Общественного совета избраны следующие лица: 1. Агаев Горхмаз Сираджеддин оглу - Общественное объединение "Помощь юридическому просвещению медицинских работников" 2. Эйвазов Тариэль Али оглу - Общественное объединение "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны" 3. Набиева Зиба Васиф гызы - Общественное объединение "Женская инициатива в направлении развития" 4. Салаев Рустам Али оглу - Общественное объединение "Психосоциальная помощь" 5. Султанова Егяна Теймур гызы - Общественное объединение "Азербайджанская лига диабета". Отметим, что Общественный совет приступит к деятельности в течение 20 дней, проведя первое заседание.

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