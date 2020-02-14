Нужно ли оплачивать ОМС при наличии добровольной медстраховки?

Лица, работающие в нескольких местах, в независимости от того работают ли они по трудовому договору или по найму (физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) будут платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) с каждого источника дохода.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госагентства по обязательному медстрахованию.

Отметим, что к сборам средств по обязательному медицинскому страхованию приступят с 1 апреля этого года.

Также в агентстве подчеркнули, что согласно Закону "О медицинском страховании", медстрахование делится на обязательное и добровольное. Независимо от того, имеется ли у гражданина добровольное медицинское страхование, предоставленное ему на рабочем месте или оплачиваемое в частном порядке, он обязан выплачивать страховые платежи по ОМС. Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью государственного соцстрахования, которое обеспечивает страховщикам доступ к медицинской помощи и услугам в рамках предусмотренного государством пакета услуг. Добровольное же медицинское страхование обеспечивает застрахованным лицам доступ к дополнительным медицинским услугам и лекарствам.

В течении 2020 года все граждане будут застрахованы в соответствии с поэтапным применением обязательного медицинского страхования на всей территории страны.

Напомним, что в Азербайджане также созданы 13 медицинских территориальных делений. В одно медицинское территориальное деление входят государственные медучреждения по нескольким городам (районам). Помимо этого, за исключением 3 медицинских территориальных делений, по остальным также определены межрегиональные государственные медучреждения.

Если гражданин без направления семейного врача решил обратиться в медучреждение, расположенное за пределами административной территории, где он зарегистрирован по ОМС, то он обязан будет дополнительно заплатить за медицинские услуги.

С "Медицинскими территориальными делениями по административным территориальным единицам Азербайджанской Республики" можно ознакомиться здесь.

Эмилия Аббасова