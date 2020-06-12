Нуждающиеся в диализе во время жесткого карантина должны звонить на 108

Со вчерашнего дня около 210 тыс. человек получили разрешение на осуществление деятельности в дни жесткого карантинного режима.

Как передает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN) Ульви Мехтиев.

Он отметил, что в дни ужесточенного карантина нуждающиеся в диализе должны будут звонить в "кол-центр" 108. Добровольцы будут доставлять нуждающихся в диализе лиц на транспортном средстве в соответствующее медучреждение:

"Подготовлен список из 972 больных, нуждающихся в диализе. Со всеми переговорили. Имеющие транспортные средства больные будут приезжать в медучреждения сами, остальных будут отвозить добровольцы ASAN".

Как ранее сообщалось, в целях предотвращения широкого распространения нового вида коронавируса (COVID-19), а также снижения к минимум возможных его последствий с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применен жесткий карантинный режим.