Новый препарат от гипертонии прошел третью фазу клинических испытаний

Третья фаза клинических испытаний баксдростата, нового средства для лечения стойкой и неконтролируемой гипертонии, нормализовала давление у 40% участников эксперимента и в среднем снизила данный показатель на 10 мм ртутного столба, что значительно снизит вероятность развития сердечных приступов и инсультов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Мы сделали большой шаг вперед в разработке терапии стойкой к лечению и неконтролируемой гипертонии. Нас особенно обрадовало то, что мы смогли снизить давление в среднем почти на 10 мм ртутного столба, так как подобное снижение значительным образом уменьшает риск развития сердечных приступов, инсультов, болезней почек и сердечной недостаточности", - заявил профессор UCL Брайан Уильямс.

Ученые пришли к такому выводу в рамках третьей фазы клинических испытаний баксдростата, нового перспективного лекарства от гипертонии, которое было разработано специалистами американской компании CinCor Pharma и британско-шведской корпорации AstraZeneca. Этот препарат представляет собой короткую молекулу, которая подавляет работу фермента CYP11B2, отвечающего за выработку гормона альдостерона.

Чрезмерно высокая активность этого белка приводит к тому, что тело его носителя начинает удерживать в себе воду и соль. В результате этого развивается тяжелая форма гипертонии, которая не реагирует на бета-блокаторы и большинство других существующих лекарств от высокого давления.

Проведенные учеными опыты с участием 800 пациентов из двух сотен клиник по всему миру показали, что баксдростат способен эффективно блокировать работу CYP11B2 и снижать концентрацию альдостерона без негативных побочных эффектов.

В результате этого артериальное давление нормализовалось - стало ниже отметки в 140 на 80 мм ртутного столба - у примерно 40% участников исследования, что вдвое выше аналогичного показателя для пациентов из контрольной группы. Также прием баксдростата привел к снижению артериального давления в среднем на 10 мм ртутного столба, причем данный позитивный эффект сохранялся на протяжении 32 недель после начала терапии.