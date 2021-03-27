Несправедливость по отношению к Азербайджану в вопросе вакцин

Человечество борется с невидимым врагом больше года. Вакцинация - самое важное оружие в борьбе с коронавирусом, от которого во время пандемии погибло 2,7 миллиона человек

Человечество борется с невидимым врагом больше года. Вакцинация - самое важное оружие в борьбе с коронавирусом, от которого во время пандемии погибло 2,7 миллиона человек. Но мир не может объединиться в этом вопросе. Неравенство в поставках вакцин вызывает разногласие. Азербайджан - одна из стран, подвергающихся этой несправедливости.

Азербайджан - одна из первых стран, ставших участником международной программы COVAX, занимающейся распределением вакцин. Однако COVAX не выполняет обещание, данное Азербайджану. Вакцины, которые будут закуплены в первом квартале этого года, еще не отправлены.

В рамках инициативы COVAX первая партия вакцины Biontech / Pfizer была доставлена в регион Южного Кавказа, а точнее в Грузию. 13 марта страна получила вакцину AstraZeneca. Однако ни одна доза этих вакцин до сих пор не отправлена в Азербайджан.

Как передает Report, Haber Global разузнал причины произошедшего.

Haber Global спросил у Pfizer, когда вакцина будет доставлена в Азербайджан. Представитель компании сказал: "Мы активно работаем с правительствами по всему миру и глобальными партнерами в области здравоохранения, чтобы гарантировать, что вакцина распределяется на справедливой и беспристрастной основе. В настоящее время нам не о чем объявлять".

Ильхам Алиев: Они даже не говорят, когда мы получим вакцину

"Мы уже давно должны были получить вакцину AstraZeneca, но не смогли. Не могли получить ее несколько месяцев. Мы не могли получить вакцины Pfizer и Moderna по инициативе COVAX. Они не говорят, когда мы их получим", - сказал президент Ильхам Алиев.

Азербайджан находится в передних рядах борцов с пандемией. Во время пандемии он оказал гуманитарную помощь 30 странам, пожертвовал 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся саммит ООН по коронавирусу. Во всех своих выступлениях Ильхам Алиев обращал особое внимание на несправедливость в распределении вакцин.

"Жители развитых стран составляют 14 процентов от населения мира. Но эти страны заказали 53 процента всех вакцин в мире. То есть несправедливость и неравенство все еще существуют. Богатые страны заказали 98 процентов вакцин Moderna. "Pfizer" – вакцина европейского производства. Богатые страны заказали 96 процентов вакцины Pfizer. Что делать гражданам бедных стран?", - обратился к миру президент Азербайджана.

Дата поставки неизвестна

По последним данным COVAX, вакцин в Азербайджан может быть доставлено меньше, чем обещалось. Дата поставки неизвестна.

Несмотря на всю несправедливость, благодаря своевременным мерам, принятым Азербайджаном, в стране не было проблемы с вакцинацией. Вакциной CoronaVAC китайской компании Sinovac привили полмиллиона человек в стране. В настоящее время вакцину делают людям в возрасте 40 лет и старше.

"К счастью, наши китайские партнеры выполняют взятые на себя обязательства. У нас также есть возможность закупить вакцины", - сказал президент Ильхам Алиев.

Никто не будет в безопасности, если не будет безопасна каждая страна

Коронавирус продолжает представлять угрозу для всего мира. Ни одна страна не будет в безопасности, если не будут в безопасности все страны. Эффективное оружие - вакцинация. Но вакцина распределяется несправедливо. В то время как богатые страны обеспечиваются вакцинами, некоторые бедные страны не смогли получить даже одну дозу.

Неравенство в распределении вакцин достигло такого уровня, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала нынешнюю ситуацию с черным юмором. Дело в том, что некоторые страны выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные дозы от Программы помощи COVAX, которая была создана для вакцинации бедных стран.

Во всем мире создано около 500 миллионов доз вакцины. 3/4 из них были использованы всего 5 странами.

"Войны" за вакцинацию ведутся не только между богатыми и бедными странами. Европейский Союз (ЕС) и Великобритания не могут распределять вакцины, произведенные компанией AstraZeneca.

Несправедливое распределение вакцин также стало проблемой для 27 стран ЕС. Принцип распределения вакцины среди населения не применяется.