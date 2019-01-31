Гошгар Тахмазли: Необходимо ограничить использование энергетических напитков лицами до 18 лет

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли рассказал о вреде энергетических напитков на организм человека.

Как сообщает Report, в своем выступлении он отметил, что вредное воздействие энергетических напитков на организм человека связано с содержанием кофеина и быстрым поступлением в пищеварение.

Г.Тахмазли отметил, что поскольку этот напиток принимают холодным, он мгновенно всасывается в желудке: "За счет искусственного ускорения кровообращения создается ложное чувство бодрости. Люди думают, что в это время у них возникает ощущение бодрости. Поэтому это создает большую угрозу для здоровья человека. Холодный же чай содержит 11 мг кофеина. В целом, необходимо ограничить использование энергетических напитков лицами до 18 лет. В ходе маркировки энергетических напитков на них должно указываться содержание кофеина. В связи с этим мы направили обращение правительству. НАНА направила нам заключение и наши мнения совпали".