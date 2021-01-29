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Немецкий ученый: По мере вакцинации число мутаций коронавируса будет расти

Немецкий ученый: По мере вакцинации число мутаций коронавируса будет расти Число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 будет возрастать по мере вакцинации населения, и важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов.
Здоровье
29 января 2021 г. 18:09
Немецкий ученый: По мере вакцинации число мутаций коронавируса будет расти

Число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 будет возрастать по мере вакцинации населения, и важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха Лотар Вилер.

"Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций", - сказал он. Важно, по словам Вилера, целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса.

Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает "британский" штамм из-за его высокой заразности.

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