Названы привычки, повышающие риск развития диабета

Диабет второго типа можно предотвратить, если избавиться от четырех плохих пищевых привычек.

Диабет второго типа можно предотвратить, если избавиться от четырех плохих пищевых привычек.

Как передает Report, об этом в статье для Al Arabiya пишет специалист по медицине Джамаль Назий.

В первую очередь не стоит пренебрегать временем приема пищи, так как это может привести к резким колебаниям уровня глюкозы. Во-вторых, автор рекомендует отказаться от безалкогольных напитков, в которых содержится много сахара. Их следует заменить свежевыжатым соком или газированной водой.

Уровень сахара в крови также повышают частые перекусы. После еды не рекомендуется сидеть, врачи советуют после приема пищи совершить десятиминутную прогулку.

Обнаружить развитие сахарного диабета достаточно сложно, однако один неочевидный симптом может указывать на приближение опасного заболевания - на ранний признак развивающегося диабета могут указывать ночные головные боли.