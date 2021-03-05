Названы причины скопления граждан в пунктах вакцинации

Просьба в назначенное время приходить в медицинский пункт

В соответствии со "Cтратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" в настоящее время проводится вакцинация от COVID-19 лиц в возрасте 50 лет и старше.

Лицам этой категории необходимо записаться на онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса, воспользовавшись электронным сервисом https://randevu.its.gov.az/.

Как сообщает Report, согласно совместной информации Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, некоторые граждане обращаются в медучреждение напрямую, заранее не записываясь на онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса.

Было отмечено, что такие случаи приводят к скоплению граждан в медицинских учреждениях: "Сотрудники медицинских учреждений вынуждены в знак уважения оказывать услуги и представителям старшего поколения, обратившимся вне очереди. Еще одной причиной образования очередей в прививочных пунктах является то, что записавшиеся на очередь приходят в медучреждение раньше или позже назначенного времени.

Чтобы избежать таких случаев, мы еще раз просим наших граждан записываться на онлайн-очередь на сайте https://randevu.its.gov.az и только в назначенное время приходить в медицинский пункт. Лица, которым сложно пройти регистрацию на электронном портале, могут позвонить в поликлинику по месту учета. Оператор поможет им взять онлайн-очередь".