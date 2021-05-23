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Названы причины появления аллергии у детей

Названы причины появления аллергии у детей Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения аллергии у детей
Здоровье
23 мая 2021 г. 03:58
Названы причины появления аллергии у детей

Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения аллергии у детей.

Как передает Report, по словам специалиста, типовой иммунопатологический процесс может передаваться по наследству, а также в первые годы жизни из-за плохих бытовых условий. Эти проблемы актуальны как для сезонных, так и постоянных аллергических реакций.

Предрасположенность к аллергии может появиться даже если мать или отец курят в квартире, предупредил Белевский.

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