Названы предварительные причины смерти роженицы в Сиязане

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Названы предварительные причины смерти роженицы во время родов в Сиязанском районе.

Как сообщила Report председатель комиссии по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Севиндж Мамедова, Айтен Гасымова по время беременности находилась в больнице под наблюдением врача.

С.Мамедова сказала, что покойная А.Гасымова перенесла плановую операцию кесарева сечения:

“В послеоперационный период из-за болей в месте разреза ей ввели обезболивающее. Но введенное лекарство вызвало реакцию в организме больной, из-за чего она скончалась".

Председатель комиссии отметила, что точные причины смерти будут установлены после обследования.

Отметим, что по факту Сиязанской прокуратурой ведется расследование.