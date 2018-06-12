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    Названы предварительные причины смерти роженицы в Сиязане

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Названы предварительные причины смерти роженицы во время родов в Сиязанском районе.

    Как сообщила Report председатель комиссии по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Севиндж Мамедова, Айтен Гасымова по время беременности находилась в больнице под наблюдением врача.

    С.Мамедова сказала, что покойная А.Гасымова перенесла плановую операцию кесарева сечения:

    “В послеоперационный период из-за болей в месте разреза ей ввели обезболивающее. Но введенное лекарство вызвало реакцию в организме больной, из-за чего она скончалась".

    Председатель комиссии отметила, что точные причины смерти будут установлены после обследования.

    Отметим, что по факту Сиязанской прокуратурой ведется расследование.

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