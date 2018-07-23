Названы основные причины смерти в XXI веке

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По мнению экспертов-медиков, полностью победить онкологию в ближайшее время, скорее всего, не удастся, а справиться с ВИЧ-инфекцией, возможно, получится к концу столетия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти. Наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек. По словам медиков, основная причина смерти - это инфаркты и инсульты.

Во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на очень высокий уровень. Теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", могут прожить достаточно долго, но это происходит не во всех странах, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

Рак, по оценкам ВОЗ, - вторая из основных причин смерти в мире. В 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.

По мнению экспертов-медиков, питание может быть одним из факторов увеличения риска развития злокачественной опухоли.

Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам ВОЗ, остается ВИЧ: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. На конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.