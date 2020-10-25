Названы опасные последствия самолечения COVID-19

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека.

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.

"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" - заявил врач.

Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Д.Щепеляев.