Названы опасные последствия самолечения COVID-19

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.
"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" - заявил врач.
Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Д.Щепеляев.