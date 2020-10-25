О нас
Report Georgia

Названы опасные последствия самолечения COVID-19

Названы опасные последствия самолечения COVID-19 Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека.
Здоровье
248
25 октября 2020 г. 10:24
Названы опасные последствия самолечения COVID-19

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.

"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" - заявил врач.

Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Д.Щепеляев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Уничтожена боевая техника и боеприпасы противника
ВидеоУничтожена боевая техника и боеприпасы противника
19 октября 2020 г. 23:56
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
Армянский военнопленный: Я бежал, и за мной еще 8 человек
23 октября 2020 г. 14:17
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42
Армянская армия понесла потери в живой силе
Армянская армия понесла потери в живой силе
20 октября 2020 г. 08:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi