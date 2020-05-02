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Названо отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

​Названо отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) перечислили различия между симптомами сезонной аллергии и коронавирусной инфекции.

Как передает Report, соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства.

Утверждается, что при сезонной аллергии (поллинозе), в отличие от COVID-19, температура остается в норме, отсутствуют выраженные слабость и утомляемость, а также нет кашля и одышки (исключения составляют пациенты с бронхиальной астмой). Основными симптомами аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и кожный зуд.

Эксперты уточнили, что поллиноз не повышает тяжесть коронавирусной инфекции и риск заболевания. Исключение составляют пациенты с тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

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