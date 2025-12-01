Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Названо количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

    Здоровье
    01 декабря, 2025
    10:00
    В Республиканском центре по борьбе со СПИДом с 1987 года до конца третьего квартала 2025 года официально зарегистрировано 11 260 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека).

    Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

    Отмечается, что 70% из них мужчины, а 30% - женщины.

    "Первый случай инфицирования ВИЧ в Азербайджане был выявлен в 1987 году. В результате целенаправленных противоэпидемических и профилактических мероприятий Азербайджан входит в число стран с самым низким показателем распространения ВИЧ среди стран Восточной Европы и Центральной Азии", - говорится в информации.

    Напомним, что с 1988 года ежегодно 1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом (Синдром приобретенного иммунодефицита).

