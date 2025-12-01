Названо количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

В Республиканском центре по борьбе со СПИДом с 1987 года до конца третьего квартала 2025 года официально зарегистрировано 11 260 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека).

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что 70% из них мужчины, а 30% - женщины.

"Первый случай инфицирования ВИЧ в Азербайджане был выявлен в 1987 году. В результате целенаправленных противоэпидемических и профилактических мероприятий Азербайджан входит в число стран с самым низким показателем распространения ВИЧ среди стран Восточной Европы и Центральной Азии", - говорится в информации.

Напомним, что с 1988 года ежегодно 1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом (Синдром приобретенного иммунодефицита).