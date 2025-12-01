Названо количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Здоровье
- 01 декабря, 2025
- 10:00
В Республиканском центре по борьбе со СПИДом с 1987 года до конца третьего квартала 2025 года официально зарегистрировано 11 260 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека).
Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что 70% из них мужчины, а 30% - женщины.
"Первый случай инфицирования ВИЧ в Азербайджане был выявлен в 1987 году. В результате целенаправленных противоэпидемических и профилактических мероприятий Азербайджан входит в число стран с самым низким показателем распространения ВИЧ среди стран Восточной Европы и Центральной Азии", - говорится в информации.
Напомним, что с 1988 года ежегодно 1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом (Синдром приобретенного иммунодефицита).
Последние новости
10:16
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
10:08
Счетная палата проводит проверки в Министерстве культуры - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
10:05
МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздникомВнешняя политика
10:00
Названо количество ВИЧ-инфицированных в АзербайджанеЗдоровье
09:59
Фото
Видео
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Баку - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
09:50
В Баку автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
09:44
Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером КазахстанаВ регионе
09:43
В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергииЭнергетика
09:30