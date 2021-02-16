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Названо число новых случаев коронавируса в мире за сутки

Названо число новых случаев коронавируса в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108,82 млн, увеличившись за сутки более чем на 192 тыс
Здоровье
16 февраля 2021 г. 22:11
Названо число новых случаев коронавируса в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108,82 млн, увеличившись за сутки более чем на 192 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) данным, количество летальных исходов возросло более чем на 5,8 тыс., превысив 2,4 млн.

По состоянию на 19:30 по бакинскому времени 16 февраля в ВОЗ поступили сведения о 108 822 960 инфицированных и 2 403 641 умершем. Число заразившихся увеличилось на 192 266, умерших - на 5 892.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на регион Европы (87 337), на втором месте - Северная и Южная Америка (54 890), на третьем - Юго-Восточная Азия (24 129).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 309 503. Далее следуют Индия (10 925 710), Бразилия (9 834 513), Россия (4 099 323), Великобритания (4 047 847), Франция (3 410 715), Испания (3 086 286), Италия (2 729 223), Турция (2 594 128), Германия (2 342 843), Колумбия (2 195 039) и Аргентина (2 025 798).

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