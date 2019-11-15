Названо число больных сахарным диабетом в Азербайджане

"Сегодня в Азербайджане имеется около 265 тыс. больных сахарным диабетом. Наверно, есть столько же не знающих о своей болезни людей".

Как передает Report, об этом сообщил замдиректора Республиканского эндокринологического центра Министерства здравоохранения Бабек Салек.

По его словам, диабет II типа начинается неожиданно, и больные долгое время остаются неосведомленными о своей болезни: "Поэтому эти больные не встают на учет. После письма в Министерство образования, направленного два года назад для осведомленности родителей и учителей, в школах в данной сфере достигнуты серьезные результаты по регистрации. Родители часто скрывают, что их дети больны диабетом. Потому что родители боятся, что их дочь никто не возьмет замуж или за их сына никто не отдаст дочь. Нужно избавиться от таких мыслей. У меня даже была больная, муж которой не знал о ее болезни сахарным диабетом, пока она не стала матерью. Инсулин она колола, когда заходила в ванную под предлогом принятия душа".

Б.Салек сообщил, что за 9 месяцев этого года количество больных сахарным диабетом в стране достигло 265 тыс. (в прошлом году 255 тыс.): "По республике свыше 1800 больных сахарным диабетом детей. Государство обеспечивает данных больных инсулином и лекарственными препаратами".