Названы симптомы и методы защиты от коронавируса - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В аэропортах соседних России и Турции проводятся особые проверки в связи с коронавирусом, который всполошил в течение нескольких дней всю мировую общественность. В России три человека были привлечены к обследованиям с подозрением на коронавирус.

Некоторое время назад Минздрав Азербайджана также обратился к гражданам в связи с данным вирусом.

Главный инфекционист страны Джалал Исаев рассказал Report о симптомах и методах защиты от коронавируса.

Он сказал, что симптомы коронавируса напоминают грипп, респираторные вирусные инфекции:

"Распространенный в Китае вирус обычно поражает легкие и вызывает легочную недостаточность, что приводит к смерти. Если вирус попадает через ротовую полость, могут возникнуть желудочно-кишечные нарушения".

Дж.Исаев посоветовал держаться подальше от больных, чтобы уберечься от вируса:

"Следует носить маску, не входить в близкие контакты с людьми, болеющими острыми респираторными заболеваниями, регулярно мыть руки, прикрывать рот одноразовыми салфетками при кашле и чихании. Кроме того, обязательно следует мыть фрукты перед употреблением".

Напомним, что количество заразившихся коронавирусом, распростившимся в китайском городе Вухан, превысило 830 человек, число погибших от него – 26.