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Названы самые распространенные в прошлом году болезни в Азербайджане

Названы самые распространенные в прошлом году болезни в Азербайджане

Названы самые распространенные в прошлом году болезни в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, среди заболеваний, зарегистрированных в прошлом году, превосходство составили болезни органов дыхания, нервной системы и органов чувств, крови и пр. 

В профилактике инфекционных заболеваний, сокращении и предотвращении инвалидности по причине этих болезней особое значение представляет своевременная вакцинация детей.

Как и в развитых европейских странах, в 2019 году в Азербайджане в целях защиты от инфекционных заболеваний детям была сделана вакцинация против 11-ти болезней. 

В результате удалось добиться сокращения числа различных инфекционных заболеваний и полной ликвидации некоторых. 

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