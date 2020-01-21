Названы самые распространенные в прошлом году болезни в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, среди заболеваний, зарегистрированных в прошлом году, превосходство составили болезни органов дыхания, нервной системы и органов чувств, крови и пр.

В профилактике инфекционных заболеваний, сокращении и предотвращении инвалидности по причине этих болезней особое значение представляет своевременная вакцинация детей.

Как и в развитых европейских странах, в 2019 году в Азербайджане в целях защиты от инфекционных заболеваний детям была сделана вакцинация против 11-ти болезней.

В результате удалось добиться сокращения числа различных инфекционных заболеваний и полной ликвидации некоторых.