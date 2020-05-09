Наверх

Названы регионы наибольшего распространения коронавируса в Азербайджане

​Названы регионы наибольшего распространения коронавируса в Азербайджа

Обнародована статистика распространения коронавирусной инфекции по регионам. 

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров. 

По словам Р.Байрамлы, степень распространения коронавируса в Баку составила 47,5%, в Гянджа-Газахской зоне - 13,6%, в Аране - 10,2%, в Лянкяране - 9,4%, в Шеки-Загатальской зоне - 1%, а за пределами республики - 9,1%. 

"Наши граждане, прибывшие из-за рубежа, помещены на карантин”, - отметил Р.Байрамлы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!