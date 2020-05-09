Названы регионы наибольшего распространения коронавируса в Азербайджане

Обнародована статистика распространения коронавирусной инфекции по регионам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По словам Р.Байрамлы, степень распространения коронавируса в Баку составила 47,5%, в Гянджа-Газахской зоне - 13,6%, в Аране - 10,2%, в Лянкяране - 9,4%, в Шеки-Загатальской зоне - 1%, а за пределами республики - 9,1%.

"Наши граждане, прибывшие из-за рубежа, помещены на карантин”, - отметил Р.Байрамлы.