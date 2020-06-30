Названы разработанные рекомендации по управлению поликлиниками

Во исполнение распоряжения Оперативного штаба при Кабинете министров для оказания помощи поликлиникам в устранении проблем, возникших в борьбе с COVID-19, Министерство здравоохранения создало Рабочую группу.

Как сообщает Report, член Рабочей группы Набиль Сеидов рассказал о разработанных Минздравом методических рекомендациях по управлению поликлиниками.

По его словам, помощь заключается в предоставлении методических рекомендаций и решении ряда организационных вопросов:

"Во всех районах Баку уже определены соответствующие учреждения первичной медико-санитарной помощи для выявления, обследования, проведения лабораторных исследований и наблюдения за бессимптомными носителями коронавируса и слабоинфицированными лицами. Министерство здравоохранения разработало специальные руководства по обследованию и лечению бессимптомных больных, больных в легкой форме, а также направило в поликлиники дополнительные инструкции. В соответствии с рекомендациями министерства, граждане будут связываться с поликлиниками по месту жительства. Первично специалистами клиники будут оценены состояние гражданина, указывающие на COVID-19 жалобы, симптомы или другие увеличивающие риск заражения факторы (например, контакты). На основании заключения медицинского работника бригады поликлиник будут посещать дома подверженных риску заражения граждан, людей с подозрением на коронавирус, а также проводить обследование и ПЦР-тестирование на дому".

"В целом, в соответствии с рекомендациями и инструкциями, предоставленными всем поликлиникам, бессимптомных пациентов и больных в легкой форме будут наблюдать и лечить дома. Как только будет выявлено любое ухудшение или отрицательная динамика в состоянии, пациенты будут повторно обследованы амбулаторным врачом. При ухудшении состояния больной будет немедленно госпитализирован. Поликлиники, наряду с лечением COVID-19, продолжают свою обычную деятельность. То есть, зарегистрированные в диспансерах пациенты с другими заболеваниями могут связаться с поликлиниками по телефону, общаться со своими врачами и при необходимости прийти в поликлинику для обследования. Однако гражданам с другими жалобами рекомендуется максимально воздержаться от посещения клиник на данный момент, когда риск заражения коронавирусной инфекцией очень велик. Позвонив в поликлиники по месту жительства, граждане смогут получить всю необходимую информацию и инструкции по борьбе с инфекцией COVID-19, ее профилактике, а также наблюдению и лечению на дому. В результате следования всем этим рекомендациям поликлиники - службы первичной медицинской помощи - смогут предоставлять больным с COVID-19 улучшенную медицинскую помощь, нагрузка на Службу скорой и неотложной медицинской помощи (TTTY) будет снижена, а нашим гражданам во время пандемии COVID-19 будут оказываться необходимые медицинские услуги", - отметил в заключение Н.Сеидов.