Названы основные факторы смертности в Азербайджане

"В Азербайджане среди населения в возрасте 30-70 лет показатель смертности по причине неинфекционных заболеваний составляет 22 процента".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на мероприятии по результатам международной миссии, прибывшей в Азербайджан для поддержки правительства страны в связи с изменениями в системе здравоохранения.

По ее словам, для этих случаев смертей основными факторами риска являются повышение сахара в крови, высокое артериальное давление, избыточный вес и курение: "Поэтому важнейшим фактором в управлении этими заболеваниями и сокращении смертности является усиление первичных медицинских услуг".