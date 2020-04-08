Названы места содержания лиц, находящихся на карантине

"Для помещенных на карантин выделены все отели, расположенные недалеко от таможенно-пропускных пунктов в Баку и регионах, деревня Атлетов, центры отдыха различных вузов в регионах, в особенности центры отдыха в Набрани".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что если не бывает мест в северных регионах, людей на выделенных Министерством транспорта, связи и высоких технологий автобусах увозят в отели в южных регионах: "Есть план логистики, согласно которому мы действуем. В западной, северной и южной зонах выделены 3, 4 и 5-ти звездочные отели".