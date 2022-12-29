Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане

Несмотря на наступление холодов, в Азербайджане не наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом, что говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.
Об этом Report сказал специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.
Он отметил, что в последнее время число новых случаев заражения коронавирусом в стране колеблется в минимальных пределах.
"Если не появится новый мутировавший штамм, способный обойти приобретенный коллективный иммунитет, можно предположить, что ситуация продолжит оставаться стабильной", - сказал представитель министерства.
На сегодняшний день лечение от COVID-19 в Азербайджане проходят 500 пациентов.