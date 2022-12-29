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Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане

Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане Несмотря на наступление холодов, в Азербайджане не наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом, что говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 16:25
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане

Несмотря на наступление холодов, в Азербайджане не наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом, что говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Об этом Report сказал специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что в последнее время число новых случаев заражения коронавирусом в стране колеблется в минимальных пределах.

"Если не появится новый мутировавший штамм, способный обойти приобретенный коллективный иммунитет, можно предположить, что ситуация продолжит оставаться стабильной", - сказал представитель министерства.

На сегодняшний день лечение от COVID-19 в Азербайджане проходят 500 пациентов.

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Версия на английском языке Latest epidemiological situation related to COVID-19 in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-la əlaqəli son epidemioloji durum açıqlanıb

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