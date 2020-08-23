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Названа статистика смертности от коронавируса в Москве

Названа статистика смертности от коронавируса в Москве Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 720 до 4 731
Здоровье
23 августа 2020 г. 00:43
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 720 до 4 731.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в оперштабе российской столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 256 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 204 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 4 731 nəfərə çatdı

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