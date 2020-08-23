Названа статистика смертности от коронавируса в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 720 до 4 731

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 720 до 4 731.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в оперштабе российской столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 256 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 204 тыс. человек.