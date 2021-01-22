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Названа причина тяжелого течения COVID-19

Названа причина тяжелого течения COVID-19 Специалисты выявили роль антител-"оборотней", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах
Здоровье
22 января 2021 г. 11:34
Названа причина тяжелого течения COVID-19

Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.
Отмечается, что специалисты выявили роль антител-"оборотней", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце.
"В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", - отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Специалисты обследовали 194 пациентов и медицинских работников с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.

Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.

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