Названа новая опасность применения снотворных

Американские ученые установили, что снотворные средства могут нарушать естественные процессы очищения мозга, происходящие во время сна.

Американские ученые установили, что снотворные средства могут нарушать естественные процессы очищения мозга, происходящие во время сна.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Эти процессы связаны с функционированием глимфатической системы — механизма, открытого в 2012 году нейробиологом Майкеном Недергардом. Глимфатическая система отвечает за выведение из мозга избыточной спинномозговой жидкости, содержащей опасные белки. Если такие белки накапливаются, это увеличивает риск развития неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ключевую роль в работе системы играет нейромедиатор норадреналин. Во время сна мозг генерирует волны норадреналина, которые вызывают циклическое сужение и расширение кровеносных сосудов, создавая своеобразный насос для очищения мозга.

Однако ученые установили, что золпидем, один из популярных снотворных препаратов, снижает уровень норадреналина на 50%. В результате нарушается нормальная структура сна, ослабевает глиальный кровоток, а процессы очищения мозга подавляются.

"Мы предполагаем, что подобный эффект могут оказывать и другие снотворные, так как они подавляют нейронную активность, включая выработку норадреналина", - заявили исследователи.

Ученые также выразили обеспокоенность в отношении антидепрессантов класса СИОЗСиН (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина), которые могут аналогичным образом влиять на работу глимфатической системы.