Назван удваивающий риск развития рака напиток

Алкоголь увеличивает риск развития рака, заявили исследователи британской организации Cancer Research UK.

Алкоголь увеличивает риск развития рака, заявили исследователи британской организации Cancer Research UK.

Как передает Report со ссылкой на Express , по данным специалистов, спиртные напитки могут повредить клетки организма - алкоголь превращается в вещество ацетальдегид, которое может привести к делению клеток, похожему на рак. Благодаря спиртному повышается уровень таких гормонов, как эстроген и инсулин. Именно они являются химическими посредниками, которые способствуют делению клеток.

Также ученые указали, что алкоголь изменяет клетки во рту и горле, увеличивая вероятность того, что те будут поглощать вредные химические вещества, провоцирующие появление рака.

По словам экспертов, если употреблять в день более 3,5 порции спиртного, удваивается или даже утраивается риск возникновения рака полости рта, горла и гортани. Они также предупредили, что у людей, которые выпивают алкоголь и курят табак, риск возрастает еще больше.