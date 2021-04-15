Назван секрет крепкого сна

Индийский диетолог Пуджа Махиджа раскрыла простой способ, помогающий справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи

Индийский диетолог Пуджа Махиджа раскрыла простой способ, помогающий справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи.

Как передает Report, по словам эксперта, частой причиной проблем со сном является падение уровня сахара в крови, приводящее к выделению адреналина и кортизола. В свою очередь, уровень гормона сна мелатонина понижается, что может привести к преждевременному пробуждению.

Махиджа утверждает, что этого можно избежать, съев горсть орехов за час до отхода ко сну. Миндаль содержит триптофан — аминокислоту, помогающую вырабатывать мелатонин. Кроме того, он богат магнием, который способствует повышение качества сна.