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Назван секрет крепкого сна

Назван секрет крепкого сна Индийский диетолог Пуджа Махиджа раскрыла простой способ, помогающий справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи
Здоровье
15 апреля 2021 г. 06:37
Назван секрет крепкого сна

Индийский диетолог Пуджа Махиджа раскрыла простой способ, помогающий справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи.

Как передает Report, по словам эксперта, частой причиной проблем со сном является падение уровня сахара в крови, приводящее к выделению адреналина и кортизола. В свою очередь, уровень гормона сна мелатонина понижается, что может привести к преждевременному пробуждению.

Махиджа утверждает, что этого можно избежать, съев горсть орехов за час до отхода ко сну. Миндаль содержит триптофан — аминокислоту, помогающую вырабатывать мелатонин. Кроме того, он богат магнием, который способствует повышение качества сна.

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