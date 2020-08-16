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Назван помогающий предотвратить рак фрукт

Назван помогающий предотвратить рак фрукт Кумкват, фрукт из семейства цитрусовых, также называемый декоративным мандарином, или золотым апельсином, способен остановить рак
Здоровье
16 августа 2020 г. 19:11
Назван помогающий предотвратить рак фрукт

Кумкват, фрукт из семейства цитрусовых, также называемый декоративным мандарином, или золотым апельсином, способен остановить рак.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, плод кумквата необходимо принимать людям со слабым иммунитетом, которые часто болеют гриппом и сезонными вирусными заболеваниями. Плоды растения также полезны для желудочно-кишечного тракта. Но главное свойство плода — замедление развития онкологических заболеваний. Благодаря большому количеству флавоноидов, содержащихся во фрукте, он способен сделать организм более устойчивым к канцерогенам, которые способствуют увеличению опухолей.

Также в кумквате содержится большое количество кальция, что помогает укреплению костей и предотвращает появление морщин, прыщей и пигментных пятен. Этот плод рекомендуется употреблять вместе с кожурой, а также готовить из него варенье и мармелад.

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