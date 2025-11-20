Высокотехнологичная реабилитация: какие услуги предлагает роботизированный центр

В Центре роботизированной реабилитации предоставляются роботизированные и классические реабилитационные услуги по ряду областей.

Как сообщает Report, детали работы Центра были представлены в рамках медиатура в Йени Клинику .

В области неврологии будет проводиться восстановительный процесс после инсульта, повреждений головного и спинного мозга, а также заболеваний нервной системы.

В рамках ортопедической реабилитации будет обеспечено восстановление движения после травм и ортопедических операций.

Педиатрическая и неонатологическая реабилитация направлена на раннюю коррекцию нарушений движения, развития и координации у детей. Реабилитационные услуги в спорте нацелены на восстановление после спортивных травм , позволяющий вернуться к прежнему уровню физической активности.

В области реабилитации кисти будет проводиться операция кисти и развитие моторных функций верхних конечностей, а также восстановление хрупких движений. Кардиопульмонарная реабилитация служит повышению физической выносливости после заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Гериатрическая реабилитация направлена на расширение двигательных возможностей и улучшение качества жизни пожилых пациентов.

Онкологическая реабилитация охватывает обеспечение физической и психологической адаптации после онкологических лечений. Кроме того, гинекологическая и андрологическая реабилитация будет осуществляться с применением целенаправленного физиотерапевтического подхода, применяемого при дисфункциях малого таза, с целью функционального восстановления мышц малого таза, повышения их силы и эластичности. Услуги по здоровью позвоночника направлены на профилактику и лечение проблем позвоночного столба.

Реабилитация в реанимации и интенсивной терапии обеспечивает раннее восстановление пациентов, вышедших из тяжелого состояния, и целью является укрепление реабилитационных услуг в условиях реанимации в крупных государственных больницах Азербайджана.

Новый роботизированный центр реабилитации ставит целью занять лидирующие позиции как в роботизированной, так и в классической реабилитации в мире, интегрируя научные и технологические инновации в процессы реабилитации и превратив Азербайджан в инновационный реабилитационный центр. В этом направлении уже начаты официальные переговоры по международным аккредитациям.

К преимуществам центра относятся роботизированные системы мирового уровня для локомоции и реабилитации верхних конечностей, 3D-анализ движений, технологии измерения баланса и координации, основанные на искусственном интеллекте системы оценки и персонализированные алгоритмы реабилитации, мультидисциплинарная команда, состоящая из физиотерапевтов, реабилитологов, неврологов, ортопедов, психологов и эрготерапевтов, а также возможности международного обучения, сертификации и научного сотрудничества. Благодаря всем этим особенностям центр начинает функционировать как передовое учреждение, создающее технологическую революцию в сфере реабилитации в Азербайджане и предоставляющее как амбулаторные, так и стационарные лечебные услуги.