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Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса

Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса Медицинские эксперты проводят исследования различных лекарственных препаратов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции
Здоровье
29 марта 2021 г. 11:05
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Нуран Абдуллаев
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Медицинские эксперты проводят исследования различных лекарственных препаратов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Одна из таких исследовательских работ связана с назальными спреями. В настоящее время в мире продолжаются научные исследования в этом направлении.

Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев отметил, что результаты экспериментальных исследований на животных дали положительный результат. Н.Абдуллаев добавил, что научные исследования результатов применения этих спреев на человеке еще не завершены. Он также сообщил, что в Кельнской Университетской клинике начаты новые научные исследования спреев для носа.

Ученый отметил, что исследуется воздействие препарата "Азеластин" на размножение и распространение вируса в организме:

"К исследованию привлечены лица, только заразившиеся коронавирусом. Им рекомендуется использовать этот спрей каждый день по определенной схеме, а затем из носа берут мазок и измеряют вирусную нагрузку".

Н.Абдуллаев отметил, что для научно обоснованного подтверждения успешности препарата необходимо дождаться завершения научного исследования.
"Исследования в этом направлении очень важны и могут проводиться даже в Азербайджане", - добавил Н.Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке Virusun çoxalmasının qarşısını alacaq burun spreyinin adı açıqlandı

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