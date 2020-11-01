Назван фактор, снижающий риск заражения COVID-19

Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже.

Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом со ссылкой на исследования китайских ученых рассказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По его словам, подобная тенденция ярко проявляется именно в Китае, где непопулярны контактные линзы, и при этом многие носят очки.

"Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", - отметил ученый.

Нетесов напомнил, что основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, настоятельно порекомендовав не пренебрегать средствами защиты.