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Назначен пресс-секретарь "Йени клиники"

Назначен пресс-секретарь "Йени клиники" Нурида Аллахьярова назначена заведующей Отделом по связям с общественностью "Йени клиники" (юридическое лицо публичного права), крупнейшего медицинского учреждения Кавказа, подведомственного TƏBIB, сообщает Report.
Здоровье
4 сентября 2023 г. 12:32
Назначен пресс-секретарь Йени клиники

Нурида Аллахьярова назначена заведующей Отделом по связям с общественностью "Йени клиники" (юридическое лицо публичного права), крупнейшего медицинского учреждения Кавказа, подведомственного TƏBIB, сообщает Report.

До февраля текущего года Н.Аллахьярова занимала должность начальника отдела СМИ и коммуникаций министерства культуры. Нурида Аллахьярова также была автором и ведущей программы "Prezident vaxtı" на телеканале "Space" и ведущей программы "Birlikdə güclüyük" ("Вместе мы сильны") на канале ATV.

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