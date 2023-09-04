Назначен пресс-секретарь "Йени клиники"

Нурида Аллахьярова назначена заведующей Отделом по связям с общественностью "Йени клиники" (юридическое лицо публичного права), крупнейшего медицинского учреждения Кавказа, подведомственного TƏBIB, сообщает Report.

Нурида Аллахьярова назначена заведующей Отделом по связям с общественностью "Йени клиники" (юридическое лицо публичного права), крупнейшего медицинского учреждения Кавказа, подведомственного TƏBIB, сообщает Report.

До февраля текущего года Н.Аллахьярова занимала должность начальника отдела СМИ и коммуникаций министерства культуры. Нурида Аллахьярова также была автором и ведущей программы "Prezident vaxtı" на телеканале "Space" и ведущей программы "Birlikdə güclüyük" ("Вместе мы сильны") на канале ATV.