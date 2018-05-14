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    Назначен новый директор Научно-хирургического института имени М.Топчубашева - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Научно-хирургического института имени академика М. А.Топчубашева

    Подтвердив Report данную информацию, специалист пресс-службы Минздрава Сафайя Мамедова отметила, что на данную должность назначен Агаев Рауф Магсуд оглы.

    Представитель министерства сообщила, что приказ в связи с этим подписал министр здравоохранения Октай Ширалиев.

    Отметим, что ранее Р.Агаев занимал должность заместителя директора Учебно-хирургической клиники АМУ по лечебным вопросам, главного врача.

    Напомним, что бывший директор института, академик Беюккиши Ага оглы Агаев скончался 4 апреля в возрасте 90 лет.

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