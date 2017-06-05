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    Натиг Алиев на специальном самолете и в сопровождении турецких врачей доставлен в Турцию

    Для обследования министра энергетики Азербайджана приехала бригада врачей из Турции© Report.az

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, из-за серьезных проблем со здоровьем помещенный в Центральную больницу нефтяников, был доставлен в Турцию.

    Как сообщает Report, для его обследования вызвана бригада врачей из Турции.

    После проведения обследования и по итогам консилиума вместе с азербайджанскими врачами было принято решение доставить Н. Алиева в Турцию и продолжить лечение в одной из турецких больниц. Минувшей ночью в сопровождении турецких врачей министр на частном самолете был доставлен в Турцию.

    Отметим, что 4 июня Н. Алиев был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом остановки сердца. После вмешательства врачей его удалось вернуть к жизни. Лечение министра энергетики в больнице продолжилось в реанимации, на сердце поставлены стенты.

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