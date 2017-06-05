Натиг Алиев на специальном самолете и в сопровождении турецких врачей доставлен в Турцию

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, из-за серьезных проблем со здоровьем помещенный в Центральную больницу нефтяников, был доставлен в Турцию.

Как сообщает Report, для его обследования вызвана бригада врачей из Турции.

После проведения обследования и по итогам консилиума вместе с азербайджанскими врачами было принято решение доставить Н. Алиева в Турцию и продолжить лечение в одной из турецких больниц. Минувшей ночью в сопровождении турецких врачей министр на частном самолете был доставлен в Турцию.

Отметим, что 4 июня Н. Алиев был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом остановки сердца. После вмешательства врачей его удалось вернуть к жизни. Лечение министра энергетики в больнице продолжилось в реанимации, на сердце поставлены стенты.