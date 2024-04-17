Народный писатель Чингиз Абдуллаев выписан из больницы

Народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, госпитализированный в Центральную таможенную больницу около 3 часов ночи 6 апреля, сегодня выписан домой.

Народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, госпитализированный в Центральный таможенный госпиталь около 3 часов ночи 6 апреля, сегодня выписан домой.

Об этом Report сообщили в больнице.

В выписке Чингиза Абдуллаева из клиники приняли участие начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхун Мамедов, начальник и главврач Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев, заместитель начальника Набиль Сеидов, а также врачи-реаниматологи и медицинский персонал операционной, отделения реанимации и интенсивной терапии.