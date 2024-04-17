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Найдены микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы

Найдены микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы Немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды.
Здоровье
17 апреля 2024 г. 04:47
Найдены микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы

Немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment (STTE).

Специалисты обратили внимание на микробы рода Desulfosporosinus, обитающие в безвоздушной среде глинистых пород. Такие породы используются для создания защитных барьеров в хранилищах высокорадиоактивных отходов.

Ученые изучили взаимодействие Desulfosporosinus с растворами солей урана.

Уран встречается в различных соединениях и имеет разные степени окисления. В природных месторождениях радиоактивный элемент обычно представлен в четырехвалентной и шестивалентной формах. Любые соединения урана токсичны, причем степень токсичности зависит от их растворимости.

Как показали эксперименты, Desulfosporosinus преобразует легко растворимый в воде шестивалентный уран в почти нерастворимый четырехвалентный. По словам исследователей, бактерии за неделю превратили около 40% растворенного вещества в его более безопасную форму. По словам специалистов, это происходит в благодаря защитной реакции микроорганизмов.

Авторы научной работы отметили, что их открытие поможет повысить надежность хранилищ радиоактивных отходов, а также создать новые методы очистки загрязненной радиацией воды.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər radioaktiv tullantıları zərərsizləşdirə bilən mikroblar aşkarlayıb

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