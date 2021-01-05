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Найдено подавляющее коронавирус вещество

Найдено подавляющее коронавирус вещество Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2
Здоровье
5 января 2021 г. 18:04
Найдено подавляющее коронавирус вещество
Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на СOVID-19. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее исследование группы немецких и шведских ученых опубликовано на портале MedRxiv.
Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.
Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.
Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни.
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