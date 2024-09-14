Найдено новое натуральное средство против рака простаты

Ученые из Университета Кордовы (Колумбия) обнаружили, что биоактивные соединения, входящие в состав экстракта черного (запеченного) чеснока, могут блокировать деление опухолевых клеток при раке простаты.

Ученые из Университета Кордовы (Колумбия) обнаружили, что биоактивные соединения, входящие в состав экстракта черного (запеченного) чеснока, могут блокировать деление опухолевых клеток при раке простаты.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи отметили, что под черным чесноком подразумевается свежий чеснок, подвергшийся специальной термической обработке. Она заключается в ферментировании цельных луковиц при высокой влажности от 80 % до 90 % и температуре 60-90 градусов по Цельсию. По окончании ферментации зубчики приобретают черный цвет. Кроме того, в них повышается концентрация полезных биологически активных соединений, таких как флавоноиды, S-аллилцистеин и полифенолы.

В рамках эксперимента ученые подвергли воздействию ферментированного экстракта черного чеснока образцы раковых клеток предстательной железы, взятые у мышей. В исследование также были включены клеточные линии, полученные из костных метастазов рака предстательной железы человека.

Результаты показали, что черный чеснок способен эффективно подавлять размножение андрогензависимых раковых клеток. Такой эффект проявлялся в течение 24 часов при добавлении в клеточные линии 100 мкг/мл вещества. При этом максимальное снижение активности опухолевых клеток наблюдалось при повышении дозы и более длительном времени воздействия.

Раковые клетки в клеточной линии, первоначально полученной из костных метастазов человеческого рака простаты, также реагировали на экстракт черного чеснока, однако для прекращения их деления дозировку пришлось повысить до 1 000 мкг/мл. Ингибирующий эффект наблюдался при более низких дозах (100 мкг/мл) в течение 48 часов после начала лечения. Ученые подчеркнули, что действующее вещество также продемонстрировало способность предотвращать миграцию раковых клеток и их объединение в колонии.

Исследователи предположили, что противораковые свойства чеснока могут быть обусловлены содержанием в нем полифенолов. Чтобы выяснить, как они будут проявляться в ходе экспериментальной терапии с участием людей, нужны дополнительные исследования.