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Находящегося в карантине в связи с коронавирусом сегодня отпустят домой

Находящегося в карантине в связи с коронавирусом отпустят домой
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Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, вчера были выписаны два студента, проходившие наблюдение в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра №1.

В их здоровье не было обнаружено никаких проблем.

Как сообщили в специальном медучреждении, выделенном для прибывших из эпицентра распространения болезни, карантинный период последнего оставшегося в больнице завершается, и в течение дня он будет выписан домой. Его состояние нормальное, никаких проблем не имеется.

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