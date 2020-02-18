Находящегося в карантине в связи с коронавирусом сегодня отпустят домой

Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, вчера были выписаны два студента, проходившие наблюдение в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра №1.

В их здоровье не было обнаружено никаких проблем.

Как сообщили в специальном медучреждении, выделенном для прибывших из эпицентра распространения болезни, карантинный период последнего оставшегося в больнице завершается, и в течение дня он будет выписан домой. Его состояние нормальное, никаких проблем не имеется.